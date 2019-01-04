Polonyalı 3 meteorolog, kar fırtınası sırasında istasyonlarının kapısını kapattıktan sonra büyük bir rüzgarla karşılaştı.

Marcin Gabrys, Lukasz Chmura ve Witold Kaszkin, Polonya'nın batısındaki Kasprowy Wierch Meteoroloji İstasyonuna kar girişini engelledi.

İstasyonda kar kalınlığı 165 santimetreyi buldu. Kuvvetli rüzgarın estiği bölgede, kar fırtınası yaşanıyor.

Tatra Dağı'nda çığ alarmına rağmen görevlerini yerine getiren meteorologlar, hava durumuyla ilgili görüşlerini 6 saatte bir kaydetti.

Meteorologlar aynı zamanda, bulutların türünü değerlendirmek için bazı ölçümler yaptı. Görevlerini bitirdikten sonra ise kendilerine yol açarak istasyondan çıkmayı başardılar.

Kaynak: Reuters