Kabak çekirdeği taş fırında lezzetleniyor

Nevşehir genelinde 187 bin dekar alana ekimi yapılan çerezlik kabak çekirdeğinden yıllık ortalama 14 bin 250 ton verim elde edilirken, kent ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlanıyor.

Kabak çekirdeği nasıl tüketime hazır hale geliyor?

Çerezlik olarak yurt içi piyasasına sunulan çekirdek, hasadın ardından açık alanlara serilerek kurutuluyor. 10 gün boyunca güneş altında bekletilen ürün, daha sonra işletmelerde sanayi tipi fırınlarda, köy ve beldelerde ise tepsi içinde taş fırınlarda kavruluyor.

Mahalle aralarındaki fırınlarda, saman ateşiyle ısıtılan taş fırınlarda, kadınlar tarafından kavrulan çekirdek, meşakkatli çabanın ardından tüketime hazır hale getiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Nevşehir'in kabak çekirdeği ekim alanı bakımından ülke genelinde ikinci sırada yer aldığını, il ekonomisine patatesin ardından en çok katkı sağlayan ürünün kabak çekirdeği olduğunu belirtti.

Yılmaz, hasadı devam eden ürünün tarladan kilogramı ortalama 15 liradan, kavrulduktan sonra ise yaklaşık 30 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

"Kaliteli ve lezzetli olması nedeniyle ilgi görüyor"

Taş fırında kavurma işlemi yapan üreticilerden Kamil Pala, saman aleviyle ısıtılan fırında zahmetli bir süreçle kavrulan çekirdeğin lezzetine lezzet kattığını anlattı.

Ürünün yetiştirilmesinden çerezlik olarak tüketiciye geldiği aşamalardan bahseden Pala, "Mart-nisan ayında tarlasını hazırlıyoruz, tohumları 80 santimetre mesafeyle ekiyoruz. Yetişme süresince devamlı olarak çapalama ve sulama yapılıyor. Tarladan alındıktan sonra yaklaşık 10 gün kurutuluyor. Sonra mahalle aralarındaki halk fırınlarında ateşte kavuruyoruz. Kaliteli ve lezzetli olduğu için ilgi görüyor" dedi.

Kaynak: AA