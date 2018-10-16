Gönüllü gençler köy çocukları için kalem topladı

Türkiye genelinde uygulanan "Genç dönüşüm" projesi kapsamında birçok köyle okuluna kırtasiye malzemesi gönderiliyor.

Siverek'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde geçen hafta sonu ilçe genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) yapıldığı 20 okul kapısında stant açan gönüllüler, adaylara dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları topladı.

Toplanan kalem ve kırtasiye malzemeleri, Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenli bir şekilde paketlendi.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından toplanan ve paketlenen malzemeler, ilçe kırsalındaki köy öğrencilerine dağıtılacak.

Mustafa Kemal Lisesi 12. sınıfta okuyan gönüllü öğrencilerden Emir Güney, şunları söyledi:

"Bu projemizin amacı köydeki kardeşlerimize, ÖSYM’nin yaptığı KPSS sınavına giren adaylardan topladığımız kırtasiye malzemelerini dağıtmaktır. Biz gönüllüler okulların önünde bekledik, sınavdan çıkan öğrencilerden kendilerine verilen kırtasiye setlerinin köy okullarında okuyan öğrencilere bağışlamalarını istedik. Onlar da sağ olsunlar destek olan oldu, olmayan oldu hepsine teşekkür ediyoruz. Bunu yapmamızın amacı hem bu ÖSYM’nin dağıttığı kalemlerin heba olmaması hem de köydeki kardeşlerimize ufakta olsa bir destekte bulunmaktır. Bu kırtasiyeleri düzenledikten sonra köy okullarına dağıtmaya başlayacağız."

Kaynak: İHA