Dar gelirli çiftlerin çocuk hasreti belediye sayesinde sona eriyor

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, dar gelirli ailelerin çocuk özlemini gidermek amacıyla 2014'te hayata geçirilen tüp bebek merkezine bugüne kadar 3 bin 430 başvuru yapıldı.

Yapılan tetkikler sonucu durumu uygun görülen 261 kadına tüp bebek, 497 kadına da aşılama yapıldı.

Kadınlardan 53'ü doğum yaptı, 81'inin hamileliği ise sürüyor.

İşitme engelli çiftin 7 yıllık hasreti son buldu

Belediyenin desteğiyle işitme engelli Menekşe Gül ve Muhammed Kasar çifti de bebek sahibi oldu.

Dünyaevine 2011'de giren çift, sağlık sorunları nedeniyle bebek sahibi olamadıklarını öğrenince 6 yıl özel hastanelerde tedavi gördü.

Tedavilerinden sonuç alamayan çift, internetten araştırma yaptıkları sırada haberdar oldukları tüp bebek merkezine başvurdu.

Destek cihazı hediye edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle merkezde gördüğü yaklaşık 1 yıllık tedavinin ardından hamile kalan Menekşe Gül Kasar, 10 Ekim'de bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kasar'ın doğum yaptığı hastane yetkilileri aileye destek olmak amacıyla masrafları almazken, bebek beslenme sıkıntısı çektiği için kuvöze konuldu. Engelli çift, kuvözde kalan bebeklerini kucaklarına alacakları günün hayalini kuruyor.

Aileyi hastanede ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, çifte hayırlı olsun dileklerini iletti. Genç çiftin bebek sevincine ortak olan Şahin, işitme engelli çiftin bebekle iletişimini kolaylaştıracak destek cihazı hediye etti.

"Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde evimize götürmeyi bekliyoruz"

Baba Muhammed Kasar, bebek sahibi oldukları için çok mutlu olduğunu, kızına Melek Nur adını verdiklerini söyledi.

Kasar, "Yıllarca çektiğimiz hasret son buldu ancak şu an bebeğin beslenme sıkıntısı çekmesi bizi çok üzüyor. Rabbim bebeğimi aramıza getirmeyi nasip etsin. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde evimize götürmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA