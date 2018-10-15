Lise öğrencileri okul duvarlarını çocuklar için renklendiriyor

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, boş zamanlarında talep üzerine okulların duvarlarına resim ve çizgi film karakterleri çiziyor.

Lise öğrencileri, son olarak Korkut Anaokulu'nda duvarlara çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini resmederek, eğlenceli bir ortam sağladı.

"Okulumuzu renklendirdiler"

Korkut Anaokulu Müdürü Döndü Akbıyık, davet üzerine öğrencilerin okula giderek sınıflarda duvarlara resimler çizdiklerini söyledi.

Lise öğrencilerinin sınıflarına resim çizerek güzel ortam sağladığını belirten Müdür Akbıyık, şunları anlattı:

"Çocukların sevdiği karakterlerin duvarlara çizilmesinin, benimsemelerine ve sevmelerine destek sağladığını düşünüyorum. Ekip, çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap resimlerinin olduğu görseller çizdi. Yemekhaneye ise meyve ve sebze resimleri çizdiler."

"Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz"

Lise öğrencisi Barış Yavuz, 4 yıldır okul duvarlarına resimler çizdiklerini dile getirerek, "Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 okulun duvarlarına resimler çizdik. Çocuklara hem hayali hem de düşsel karakterler aşılıyoruz" dedi.

Yaptıkları iş karşılığında ücret almadıklarını belirten lise öğrencisi Ümmügülsün Uyan da, şunları söyledi:

"Her zaman gönüllü olarak bunları yaptık. Sırf öğrencilerimize yararlı olabilmek için. Biz birçok okula giderek boş duvarlara renkli resimler çizerek çocukların hayatlarını renklendiriyoruz. Çizimler öğrencileri mutlu ediyorsa biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA