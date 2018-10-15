Uludağ endemik parklarla dünyaya açılacak

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla 4 bölgede yapılması planlanan endemik parkların ilki Sarıalan mevkisinde oluşturuldu.

Endemik park, Osmangazi Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle kuruldu.

Kirazlıyayla, Gölcük, Çobankaya bölgelerinde de park çalışmalarına başlanacak.

Uludağ'da tespit edilen 33 endemik bitki türünün korunup yaşatılmasının sağlanacağı proje kapsamında, parklar içinde doğa sporları meraklıları için de yürüyüş etapları ve spor istasyonları bulunacak.

Tabelalarla endemik türler hakkında bilgi verilecek

Osmangazi Belediyesince Sarıalan mevkisinde başlatılan çalışmalar kapsamında 2 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 14 spor istasyonu yapıldı.

Çeşitli noktalara konulan tabelalarla, bu alanı gezen vatandaşlara endemik türler ve diğer canlılar hakkında bilgi veriliyor.

4 farklı bölgede oluşturulacak

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ'daki bitkilerin tanıtımıyla ilgili çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Dündar, Uludağ'daki bitki türlerini bilen kişi sayısının çok az olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uludağ'da bulunan 1320 bitki türünün 171'i Türkiye endemiği, 33'ü de Uludağ endemiği olarak tespit edildi. Gerek bu bitkilerin tanıtımını yapmak gerekse de Uludağ'ın önemini daha da arttırmak adına 'Endemik Park Projesi' büyük önem taşıyor. Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere 4 farklı bölgede oluşturacağımız endemik park alanlarında, Uludağ'da yetişen bitkiler yer alacak ve bu parkları gezen vatandaşlar Uludağ'da hangi bitkilerin olduğunu yakından görebilecek."

Sarıalan bölgesinde oluşturdukları endemik parkın etrafını ahşap çitle çevirdiklerini anlatan Dündar, "Burada yaptığımız çalışmayla, Uludağ endemiği bitkilerin yaşatılması ve tanıtılmasını sağlayacağız. Park alanı etrafında yer alan çitlerin üzerine ve yürüyüş parkurundaki birçok noktaya burada yetişen bitkilerin ve çiçeklerin fotoğraflarını koyduk. Resimlerin altında yer alan açıklamalar ile vatandaşlara bu bitki türleri hakkında bilgiler veriyoruz" dedi.

Kaynak: AA