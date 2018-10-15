Müzisyen kardeşler uluslararası yarışmadan ödülle döndü

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile aynı okulda 4. sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları "Uluslararası Müzik Yarışması: Heirs of Orpheus"ta keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve ikincilik elde etti.

Bulgaristan'ın Albena kentinde 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışmada, solo keman dalında Grand Prix ödülününün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi, elde ettiği bu başarıyla gelecek yıl ocak ayında Gürcistan'da düzenlenecek "Uluslararası Mozart Müzik Yarışması"na katılım davetiyesi kazandığını söyledi.

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu'nda burslu okuyan Nil İpek Şabi, "İleride kemanımla orkestrada baş solist olmak istiyorum. Baş solist olmak istiyorum çünkü kulağımda melodiler uçuşuyor. Bütün konçerto yazan sanatçıları çok seviyor ve dinliyorum ama en sevdiğim kemancı, Itzhak Perlman. Türk kemancı olarak da Suna Kan'ı çok seviyorum" dedi.

"Türkiye'nin en iyi çellisti olmak istiyorum"

Ablası ile aynı okulda öğrenim gören 9 yaşındaki Kıvanç Arda Şabi de, müzik hayatına ablası gibi piyano ile başladığını, daha sonra keman ve viyolonsel eğitimleri aldığını anlattı.

3 yıldır devam ettiği viyolonsel eğitimine Arthur Rahmatullah ile başladığını belirten Şabi, 2016 yılında Avustralya'nın Melbourne kentindeki Australian Children's Orchestra'da (Avustralya Çocuk Orkestrası) çalıp buradan onur belgesi aldığını söyledi.

Kıvanç Arda Şabi, "Büyüyünce Türkiye'nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum" dedi.

"Yetenekli çocuklara destek olunmalı"

Anne Gamze Şabi ise, çocuklarının kazandığı başarılardan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Gamze Şabi, "Memur olarak bir yere kadar karşılıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendi adıma değil ama tüm yetenekli çocukların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zahmetli yetişiyor bu çocuklar. Türkiye'nin geleceği sanatçılara, çocuklarımıza yarışmalara giderken en azından ulaşım ve konaklamada destek olunmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: AA