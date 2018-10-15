Artvin'de üretilen kayın mantarı tanıtıldı

Vali Ömer Doğanay, Milli İrade Meydanı'ndaki etkinlikte mantar üreticilerini, Artvin ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı tebrik etti.

Dünyada artık üretmeden yaşamanın mümkün olmadığından bahseden Doğanay, bilim insanlarının artan dünya nüfusunun nasıl doyurulacağı ve hayatını nasıl idame ettireceği konusunda çalışmalar yaptığını söyledi.

Doğanay, bu anlamda mantar üreticilerinin güzel bir nimeti sofralara hediye ettiğini belirterek, üreticilere kazançlarının bol olmasını diledi.

27 tam otomasyonlu mantar üretim serası kuruldu

Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Ali Fuat Beyaz ise Türkiye'de kayın mantarı üretimi yapılan tüm illeri gezerek bilgi sahibi olduklarını söyleyip şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe destekli projelerinden faydalandık. Bugün ilimiz genelinde 27 tam otomasyonlu mantar üretim serası kuruldu. Bunlardan 8 seramızda aktif olarak mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer seralarımızda yakın zamanda ürün almaya başlayacağız."

Ürettikleri mantarların tamamen doğal olduğunu, mantarlarda herhangi bir katkı maddesi bulunmadığını belirten Beyaz, "Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için zehirlenme tehlikesi yoktur. Mantarlarımız kütük üzerinde hava ve su ile hayat bulan doğal ürünlerdir. Hepinize afiyet olsun" dedi.

Etkinlikte, aşçılar tarafından pişirilen mantar yemekleri, katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA