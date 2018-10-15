Bir kilo balı 40 saniyede yedi

Antalya Kaş'ın Doğantaş Mahallesi, Orman Bakanlığı tarafından kurulan bal ormanına sahip. Bölgedeki halkın geçim kaynağının başında da çam balı üretimi geliyor.

6 bin 500 ila 7 bin kovan bal kovanıyla Doğantaşlılar ballarında çok iddialı. "Saf" olan ballarını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.

Ballarının bilinirliğini arttırmak ve geniş kitlelere ulaşmak isteyen Doğantaş Köylüleri, yıllardır Bal ve Hasat Şenliği düzenliyor.

Şenlik, eşeklerin bal taşıdığı temsili bal konvoyu ile başladı. Elmalı Belediyesi Mehteran Takımı da şenliğe renk kattı. Şenlikte, arıcılar, ürettiklerini balı tanıttılar.

1 kg balı 40 saniyede yedi, bir tabak daha olsa onu da yerim dedi

Şenliğin en ilginç bölümü ise bal yeme yarışmasıydı. Adem Tatlıkulak, kahvaltı sofralarında uzun süre yetecek bir kilo balı, sadece 40 saniyede yiyerek yarışın birincisi oldu. Ancak gözü, yeni bal tabaklarındaydı..

O, daha olsa yerim dedi, ama, ödülü bal değil, arıcılık malzemeleri oldu. Doğantaş'taki bal şenliği konserlerle sona erdi.

Kaynak: AA