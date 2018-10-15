Aysun'un engel tanımayan yaşam hikayesi ödüle layık görüldü

Osmaniye'de yaşayan lise öğrencisi Aysun Zan'ın sabrı ve hayata pozitif bakışı, eğitim gördüğü lisedeki öğretmenleri tarafından hikayeleştirildi ve 7. Türkiye Değer Ödülleri Yarışması'nda ikincilik ödülü kazandı.

Emekli tır şoförü ile ev hanımı çiftin 5 çocuğundan en küçüğü olan Aysun Zan, henüz 6 aylıkken uykusunda havale geçirdi. Bu nedenle bacakları tutmayan Aysun Zan, kollarını ise yıllardır gördüğü tedavilerin ardından kısmen kullanabilmeye başladı.

Yüzünden gülümseme eksik olmuyor

Engeli nedeniyle geç başladığı okul hayatında başarılı olmak için büyük çaba harcayan Aysun Zan, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine devam ediyor.

Okuluna gitmek için her sabah erken uyanan Aysun Zan, annesi Mesude Zan'ın yardımıyla kahvaltısını yapıp okula hazırlanıyor.

Dönemin Osmaniye Valisi Kerem Al tarafından 4 yıl önce hediye edilen akülü sandalyesiyle evden çıkan Aysun Zan, tek başına yarım saat süren yolculuğun ardından okuluna varıyor.

Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilen Aysun, yaşadığı zorluklara rağmen yüzünden gülümsemesini hiç eksik etmiyor. Fizik tedaviye gittiği günler hariç hiç devamsızlık yapmayan Aysun'a okulda öğretmenleri ve arkadaşları yardımcı oluyor.

Aysun'un gösterdiği sabrı ve her şeye rağmen hayata gülümseyebilmesini gören öğretmenleri onun yaşadıklarını "Umudun ve Direnişin Öyküsü" başlığı altında hikayeleştirerek Ensar Vakfınca düzenlenen 7. Türkiye Değerler Ödülleri Yarışması'na gönderdi.

Yapılan değerlendirmede Aysun Zan'ın hikayesi ikinciliği elde etti.

"Yazılan hikayeyi defalarca okudum"

Aysun Zan, engeline rağmen küçük yaşlardan beri sabredip büyük bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Gösterdiği sabır ve başarıda annesinin büyük katkısı olduğunu aktaran Zan, ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin de kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

Öğretmenlerinin yazdığı hikayenin derece almasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Aysun Zan, şunları söyledi:

"Benim bu projeden haberim yoktu. Benden habersiz yaptılar. Derece almasına çok sevindim. Yazılan hikayeyi defalarca okudum. Hayatımın hikayesini başkasının ağzından okumak çok farklı bir duygu. Bir kişinin hikayesi yazılıyor ve hikayesi yazılan kişi o yazıyı defalarca okuyor ve defalarca ağlıyor. Çok farklı bir duygu. İyi ki yazmışlar, iyi ki dereceye girmişim. Onlara çok teşekkür ediyorum."

"Aysun'un hikayesi sabrın ve mücadelenin öyküsüdür"

Okulun müdür yardımcısı ve hikayenin koordinatörlüğünü yapan Hatice Loğoğlu da, bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmanın konusunun "sabır" olduğunu öğrendiklerinde hangi öğrencinin hayatını kaleme alacakları konusunda istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 11. sınıf öğrencisi Aysun Zan üzerinde mutabık kaldığını anlatan Loğoğlu, şöyle konuştu:

"Aysun'un hikayesi sabrın ve mücadelenin öyküsüdür. Allah ayetinde 'Allah sabredenlerle beraberdir' diye buyuruyor. Aysun, başında bulunan bu hale en ufak isyan etmeyen, kendisiyle barışık bir kızımız. Gülen yüzü hiç eksik olmuyor. Kendi başına yemek yiyemediğinde, tuvalete gidemediğinde bile hayatla barışık. Biz de her türlü konuda kendisine yardım ediyoruz. Onun bu başarı hikayesinin ödül alması, bizi çok mutlu etti. Onun hikayesinin tüm Türkiye'ye ve tüm insanlara örnek olması lazım."

Kaynak: AA