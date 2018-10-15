Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gelincik Dağı turizme kazandırılıyor

Diyarbakır Çermik ilçesine 4 kilometre uzaklıkta olan bin 500 metre yüksekliğindeki Gelincik Dağı, ilçenin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Uzaktan insan dizisi gibi görünen taş yığınlarının bulunduğu Gelincik Dağı, fotoğrafçıların da dikkatini çekiyor.

Çermik Belediyesi ise Gelincik Dağı'nı turizme kazandırmak istiyor.

Gelincik Dağı'na teleferik yapılacak

İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kapadokya'yı anımsatan Gelincik Dağı'nın bir efsanesi olduğunu söyledi.

Efsaneye göre, Gelincik Dağı'nda bir düğün alayı geçtiğini, yapılan bir yanlışlıktan sonra düğün alayındaki herkesin taş kesildiğini anlatan Karamehmetoğlu, dağın geçmişten bugüne kadar bozulmadan kaldığını belirtti.

Gelincik Dağı'nı turizme kazandırmak istediklerinden ve bu konuda çalışmalarının olduğundan bahseden Karamehmetoğlu, şöyle konuştu:

"Gelincik Dağı'na teleferik yapılması ile ilgili çalışmamız var. Yapacağımız teleferik ile insanların burayı görmesini sağlayacağız. İlçeye de ekonomi anlamında katkı sağlar. Gelincik Dağı'nı sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmak istiyoruz."

Projelerle ön plana çıkacak

İlçenin sadece termal kaplıcalarıyla gündemde olduğunu söyleyen Karamehmetoğlu, projelerini hayata geçirmelerinden sonra Gelincik Dağı'nın da ön plana çıkacağını vurguladı.

Çermik'in tarih, kültür ve medeniyet ilçesi olduğunu, bu anlamda ilçeyi her yönüyle tanıtmak için çabaladıklarını belirten Karamehmetoğlu, "Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a gelince mutlaka Gelincik Dağı'nı görmeye gelin. Bu güzellikleri yerinde keşfetmek için herkesi bekliyoruz" dedi.

"Kapadokya'dan bir farkının olduğunu düşünmüyorum"

Elif Ceylan 1 yıldır fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu, kentin tarihi ve kültürel alanlarının fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Gelincik Dağı'nın kendine has muhteşem bir manzarası olduğunu vurgulayan Ceylan, alanın daha fazla geliştirilip turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Buranın Kapadokya'dan bir farkının olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel bir ortam. Bu nedenle fotoğraf çekimi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA