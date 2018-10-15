Samsun'da otobüs şoförü yolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsünde 6 yıldır şoförlük yapan 35 yaşındaki Kadir Öz, yolcuları tarafından çok seviliyor.

Samsun'da en uzun hat olarak sayılan Belediyeevleri Mahallesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasında her gün yüzlerce yolcu taşıyan Öz, her yolcuyu "hoş geldiniz" diyerek karşılıyor.

Otobüse ilk kez binen vatandaşlar, şoförün yaklaşımını gülümseyerek karşılıyor.

Otobüs şoförü Kadir Öz, işini çok severek yaptığını belirterek, otobüse binen her yolcunun kendisinin misafiri olduğunu söyledi.

Otobüse binen yolcuları güler yüzle karşılamanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Öz, "İnsanlara 'hoşgeldiniz' demek beni yormuyor aksine daha çok mutlu ediyor. İnsanlar otobüse binerek seyahat ederken mutlu gitsin gelsin istiyorum. Onları otobüse binerken gülümseyerek karşılamak ve 'hoşgeldiniz' demek insana verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.

Yolcular durumdan çok memnun

Yolculardan Ahmet Kaya, Kadir Öz'ün kullandığı otobüse ilk kez bindiğini, kendisine "hoşgeldiniz"' dediğinde şaşırdığını anlatarak, "Kendi kendime, 'Acaba beni nereden tanıyor ?' dedim. Sonra öğrendim ki tüm yolcuları böyle karşılıyormuş, gerçekten çok mutlu oldum" dedi.

Otobüsü sürekli kullanan üniversite öğrencileri ise, okula gitmek için sabahları özellikle Kadir Öz'ün kullandığı otobüsü beklediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Moralimiz bozuk olduğunda bile bizi mutlu ediyor. Okulda final ve vize günlerini bile takip edip, sadece 'hoşgeldiniz' ifadesinin yanı sıra bize sınav günleri başarılar dilemesi de bizleri neşelendiriyor."

Kaynak: AA