İkiz tekvandocuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Kırklareli'de yaşayan tekvandocu ikiz kardeşler Şefika ve Şevval Çakal, yurt içi ve dışında katıldıkları birçok müsabakada derece elde etti.

Sporculardan Şefika en son, Yunanistan'da düzenlenen 3. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) Başkanlık Kupası'nda yıldızlar 47 kiloda üçüncü, Şevval ise Bulgaristan'da yapılan 1. WTE Multi Avrupa Oyunları'nda yıldızlar 51 kiloda şampiyon oldu.

2015 yılında katıldıkları ilk müsabakalarda hiç derece alamadıklarını belirten Şefika, ikiziyle sonraki müsabakalara yılmadan daha fazla çalışarak hazırlandıklarını söyledi.

Şefika, ilk derecesini 2016 Türkiye Şampiyonası'nda ikincilikle elde ettiğini anlatarak, sonrasında da milli takıma girmeyi başardığını aktardı.

Kardeşiyle hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Şefika, "Önümüzde ciddi bir Avrupa Şampiyonası var. Oraya katılarak başarı sağlayacağımıza inanıyorum. İkizimle çok çalışıyor ve şampiyonaya hazırlanıyoruz" dedi.

"Müsabakalarda bizi karıştırıyorlar"

Şefika Çakal, ikiziyle katıldıkları müsabakalarda zaman zaman rakiplerinin kendilerini karıştırdığını söyledi.

Katıldıkları müsabakalarda komik anılarının olduğunu anlatan Şefika şöyle konuştu:

"İkizimle çok karıştırıyorlar bizi. Bazı rakiplerimizle ikimiz de maç yapıyoruz. Katıldığımız bir müsabakada Şevval bir kıza yenilmişti ve rakibi çok sevinmişti. Bizim bacaklarımız uzun olduğu için bizden biraz korkuyorlar. Sonra hocamız 'Çok sevinmeyin bir daha aynısı var.' dedi. Daha sonra ben de aynı kızla karşılaştım. Hocası ve sporcu tepki göstermişti 'Ben bu kızı yenmemiş miydim.' diye. Biz de gülüşmeye başladık. Sonra durumu izah ettik daha sonrasında rakibimi yendim."

Şevval Çakal ise, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

"Belirli bir tecrübe kazandılar"

Antrenör Gökhan Yeşil, ikizlerin çok başarılı sporcular olduğunu belirtti.

Şefika ve Şevval'in henüz 10 yaşında tanıştıkları tekvandoda başarıdan başarıya koştuklarını anlatan Yeşil, "Henüz 14 yaşında olmalarına rağmen, belirli bir tecrübe kazandılar. Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası başarılar gördüler. Şimdi sırada Avrupa, sonrasında ise dünya şampiyonası ve olimpiyatlar var" dedi.

Kaynak: AA