50 yaşındaki Gülten Yıldırım'ın ömrü çadır ile tarla arasında geçiyor

Memleketlerinden uzakta derme çatma çadırlarda zor koşullarda kalarak ekmek parası kazanan binlerce tarım işçisinden biri de 50 yaşındaki Gülten Yıldırım.

Yıldırım, ailesiyle geldiği Çukurova'da çocuk yaşından beri tarımla uğraşıyor.

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Adana'ya gelerek, Doğankent Mahallesi'ndeki bir tarla kenarında ailesiyle derme çatma çadır kuran Yıldırım, eşi, çocukları ve torunlarıyla burada yaşıyor.

Günlük 50-70 lira yevmiye alıyor

Gün ağarmadan ailesiyle çalışacakları tarlanın yolunu tutan Yıldırım, kavurucu sıcakta kişi başına günlük 50-70 lira yevmiye kazanmak için çaba sarf ediyor.

Yıldırım'ın tarladaki işi bittikten sonra da çadırdaki mesaisi başlıyor. Dinlenmeye fırsat bulmadan yemek ve temizlik yapan kadın, çadırına tulumbadan çektiği suyu taşıyıp çamaşır ve bulaşık yıkıyor.

Yıllarca tarlalarda alın teri döken Yıldırım, hem aile bütçesine katkıda bulunmaktan hem de çocukları ve torunlarına bakmaktan mutluluk duyuyor.

10 yaşından beri tarlalarda çalışıyor

Gülten Yıldırım, 10 yaşından beri tarlalarda çalışıp aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

8 çocuğu ve 20 torunu olduğundan bahseden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ömrüm çiftçilik yaparak çadırlarda geçti. Çocuklarımızı da tarla başlarında büyüttük. Çadırda yaşamak zordur. Yağmur yağdığında çamur var, su yok, elektrik yok. Biz çocukluktan beri çadırlardayız. Çiftçilik yapmaya geliyoruz buralara. Tarlada çalışmaya geliyoruz ama yevmiyemiz az. Pamuk tarlalarında, seralarda, meyve bahçelerinde çalışarak çocuklarımızı evlendirdik. Çocuklarımızı da tarla başlarında büyüttük."

Yıldırım, yaşadıkları sıkıntılı ve zorlu hayat nedeniyle çocuklarının 3'ünü okula gönderemediklerini, gücü yettiği sürece çiftçiliği sürdüreceğini anlattı.

Kaynak: AA