15 yıldır ayrılmadığı köyünden Afrinli çocuklar için çıktı

Kastamonu Çayyaka köyünde annesiyle yaşayan Mustafa Alt, televizyonda gördüğü Afrinli bir çocuğun ağlamasından etkilenerek evinin yanındaki küçük atölyesinde topaç yapmaya başladı.

Özenle hazırladığı bin topacı rengarenk boyayan Alt, bunları Afrin'e gönderilmek üzere Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.

Alt'ın bu davranışından etkilenen dernek üyeleri, topaçları çocuklara kendi eliyle hediye etmesi için Afrin'e götürmeyi teklif etti.

Atölyesinde ahşap ürünler yapıp satıyor

15 yıldır köyünden ayrılmayan Mustafa Alt, Afrinli çocuklara topaçları dağıtmak için teklifi kabul etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri, Alt'ı köyünden aldıktan sonra Afrin'e gitmek üzere Kastamonu'dan ayrıldı.

Mustafa Alt, hormon bozukluğu nedeniyle boyunun 2 metre 3 santimetre olduğunu, köyde evinin yanındaki küçük atölyesinde çeşitli ahşap ürünler yapıp satarak geçimini sağladığını anlattı.

Afrinli çocuklar için bin adet topaç yaptığından bahseden Alt, "Komşunun komşu üzerinde hakları vardır. Komşularımız orada zulüm ve baskı altındayken ben burada rahat edemezdim. Oradaki komşularımızın zulüm altında kalması çocuklarının çaresiz kalması beni çok etkiledi. O çocukları biraz olsun güldürmek için bin topaç yaptım" dedi.

"Afrinli çocukların gülüşünü görmek için köyümden çıkıyorum"

Topaçları İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğine teslim ettiğini belirten Alt, şöyle konuştu:

"Topaçları oraya götürürken beni de davet ettiler. Bu teklif beni çok mutlu etti. Ben onları mutlu etmek için bu topaçları yapmıştım. Şimdi onların yüzündeki o mutluluğu göreceğim. Onların ağlaması da hüznü de beni çok etkiledi. 15 yıldır köyümden dışarı çıkmıyordum. Afrinli çocukların gülüşünü görmek için köyümden çıkıyorum."

Kaynak: AA