Niğde'de yerli ve milli patates çeşitlerinin tanıtımı yapıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Altunhisar'da yerli patates çeşitlerinin deneme dikiminin yapıldığı tarlada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun artmasıyla doğal kaynakların hızla tükendiğini ve gıda ihtiyacının da her geçen gün arttığını söyledi.

Gelecek nesilleri de düşünen tarım politikalarının önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'de patates üretiminde tohumluk sektörünün büyük oranda dışa bağımlı olmasının, patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını anlattı.

"Ülkemiz bir tohumluk üretim merkezi olacak"

Şimşek, bu noktada 8 yıl önce Patates Araştırma Enstitüsünce başlatılan ıslah çalışmalarının çiftçiler için umut ışığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada 8 yerli ve milli çeşit üretildi. Tescil edilen, tescilde olan ve tescile aday çeşitler bu yıl ilk kez Altunhisar ilçemizde yapılan demonstrasyon dikimleri ile üreticileriyle buluştu. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün bu başarılı çalışmaları neticesinde ülkemiz tohum ithal eden değil, tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığı sona erecek ve ülkemiz bir tohumluk üretim merkezi olacaktır."

"Çeşit sayımız 12'ye çıkacak"

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak da, Türkiye'de 143 bin hektarlık alanda yaklaşık 4 milyon 800 bin ton patates üretildiğini ve Niğde'nin birinci olduğunu söyledi.

Patates üretiminde en büyük girdinin tohumluk olduğundan bahseden Pırlak, "Patates tohumluğunda üretim programlarımıza giren yerli ve milli çeşitlerimizin olmayışı, dışa bağımlı olmamız bizi büyük sıkıntıya sokuyordu. Ancak enstitümüzün koordinesinde yürütülen projeler ve farklı ıslah çalışmalarıyla enstitümüzde 8 yerli ve milli patates çeşidi tescil edilerek ülke tarımına kazandırıldı. 4 çeşidimiz de tescil aşamasında. Onların da tescil olmasıyla yerli çeşit sayımız 12'ye çıkacak" dedi.

"Siğil hastalığına dayanıklı çeşitler geliştirdik"

Pırlak, 2007'den beri 720 bin melez patates tohumu üreterek enstitüde genetik taban oluşturduklarını ve tüm ıslah çalışmaların sürekliliğini sağlayacak altyapıyı da kurduklarını vurguladı.

Üretilen 4 yerli çeşidin satışını gerçekleştirdiklerini ve "Nahita"yı alan firmanın bu çeşidi 15 ülkede deneme dikimine göndereceğini anlatan Pırlak, 3 çeşidi de Niğde'nin yerli bir firmasına verdiklerini, üretim çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pırlak, bu etkinliği ilk defa Altunhisar'da gerçekleştirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Patatesteki en büyük sorun siğil hastalığıdır. Resmi olarak belirlenmiş patates siğil hastalığına dayanıklı henüz çeşidimiz yok fakat yaptığımız çalışmalar neticesinde siğil hastalığına dayanıklı çeşitleri geliştirdik. Önümüzdeki dönemlerde bu hastalığa dayanıklı çeşitleri ilk kez çiftçimizin hizmetine sunacağız. Bu yıl kendi rekorumuzu kırdık. 19 lokasyonda yerli çeşitlerimizi çiftçilerimize dağıttık ve onlarla buluşturduk. İlk defa Karadeniz'e açıldık. Samsun Canik, Konya Altınekin, Nevşehir Ürgüp, Malatya Darende, Sivas Şarkışla ve Niğde'de denemelerimizi yürüttük."

Kaynak: AA