Çanakkale domatesinin en lezzetli dönemi

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların en çok aranan ürünlerinden biri olan Çanakkale domatesi, gece gündüz sıcaklık farkının artması nedeniyle sonbahar ile birlikte en lezzetli dönemine girdi.

İlk hasadına haziran ayında başlanan, özellikle ekim-kasım döneminde lezzetlenen Çanakkale domatesinin sezon başında 5 lira olan kilogram fiyatı, ekim ayında 7-8 lirayı buldu.

Aralık sonuna kadar hasat edilecek Çanakkale domatesinin sezonu 10 liradan kapatacağı tahmin ediliyor.

"Batak Ovası" olarak anılan Kumkale köyü başta olmak üzere, Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç ilçelerine uzanan 100 bin dekar alanda yılda yaklaşık 550-600 bin ton domates üretiliyor.

Hava sıcaklıklarının uygun olması, don olayının görülmemesi nedeniyle aralık sonuna kadar piyasadaki etkinliğini koruyan Çanakkale domatesi, iç piyasadaki satışının yanı sıra gurbetçiler tarafından da yurt dışına en çok götürülen ürünler arasında yer alıyor.

"Çanakkale domatesi önemli bir marka"

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale domatesinin önemli bir marka olduğunu, kentin en önemli bilinirleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaya, bu domatesin İstanbul halinde ve büyük şehirlerde ilgi gördüğünden bahsederek, şunları konuştu:

"Çanakkale bölgesinde 2018 yılında yaklaşık 100 bin dekar araziye domates dikimi gerçekleşmiş. Çanakkale domatesini önemli kılan bu bölgede yetişmesi. Bölgenin havasından soluması, topraktan gıdalarını alması, Çanakkale'deki su ile sulanması, rüzgardan nefes alması. İşte bunlardan kaynaklanan bir lezzet farkı ortaya çıkıyor. Çanakkale domatesi diğer illerde de lezzetiyle ön plana çıkarak daha iyi şartlarda, daha iyi fiyatlara satılabiliyor."

"Ekim ayında en lezzetli dönem başladı"

Çanakkale domatesinde, ekim ayı itibarıyla en lezzetli dönemin başladığına dikkat çeken Kaya, bu domatesin kendine has tadı, rengi ve kokusu olduğunu söyledi.

Kaya, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farktan kaynaklanan nedenlerle Çanakkale domatesinin lezzetinin sonbaharda en üst seviyeye çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de tek bir cins değil çok farklı cins domates yetişiyor ve lezzet farkları birbirine yakın oluyor. Çanakkale domatesini raflarda ayırt etmek pek kolay değil. O yüzden insanlar bildikleri, tanıdıkları ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmalılar. Çanakkale'de domates nisan ayının başında toprakla buluşur, haziran ayının ortalarına doğru ilk hasat gerçekleşir. Temmuz ayının ortalarında ikinci dikimler yapılır. Çanakkale domatesinin tadının en yüksek olduğu eylül ayında dikilen fidelerden aralık ayında hasat edilen domateslerdir. Yani en lezzetli domatesin ekim ve aralık ayları arasındaki üçüncü ve dördüncü olan, son hasatta alınan ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu dönemlerdeki domates Çanakkale'nin havasını içine çeker, bereketli toprağındaki tüm bileşenleri alır ve sofranıza inanılmaz lezzetlenmiş haliyle çıkar. Bu domatesi özel kılan da budur."

Kösedere Ovası'nda yetiştiricilik yapan Emine Dadak ise bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: AA