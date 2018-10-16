Hasta babasına yatağı başında sevdiği türküleri söyledi

Antalya Kepez Devlet Hastanesinin "Dünya Palyatif Bakım Günü" nedeniyle düzenlediği moral etkinliğine, hastalardan Durmuş Harmankaya'nın müzik öğretmeni oğlu 40 yaşındaki Nurullah Harmankaya da sazı ve türküleriyle katıldı.

Babası müzik öğretmenliği kazanan oğluna sitem etmişti

Harmankaya, etkinlik salonuna hasta yatağı ile getirilen 86 yaşındaki babası Durmuş Harmankaya'ya sevdiği türküleri saz eşliğinde söyledi.

Baba Harmankaya, yıllar önce müzik öğretmenliğini kazandığında "Mezarımın başında saz mı çalarsın" diye sitem ettiği oğlunun çaldığı saz ve söylediği türküler karşısında duygulandı, gözyaşlarını tutamadı.

Bu manzara karşısında kendisi de hüzünlenen müzik öğretmeni Nurullah Harmankaya, babasının alzheimer, parkinson, kalp ve tansiyon gibi rahatsızlıklarının olduğunu söyledi. Harmankaya, babasının yaşlılıktan dolayı da eklemlerinde güçsüzlük olduğunu, buna bağlı olarak yatalak olduğunu belirtti.

Babasının yaklaşık üç ay yoğun bakımda kaldıktan sonra palyatif bakım servisine alındığını anlatan Harmankaya, hastanenin palyatif hastaları için düzenlenen etkinliğe katılması istendiğinde teklifi sevinçle kabul etti.

Babasına 19 yıl sonra saz çalıp türkü söyledi

Altı kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Nurullah Harmankaya, şunları söyledi:

"Küçükken bana pek iş yaptırmıyorlardı. Ortanca ağabeyimin bağlamasını kaçak göcek alarak, evde kimse olmadığında çalmaya başladım. Üniversite sonuçları açıklandığında evin damında iş yapan babama eğitim fakültesi müzik öğretmenliğini kazandığımı söylediğimde, 'mezarımın başında da saz çalarsın' diye serzenişte bulunmuştu."

Babasına aradan geçen 19 yılın ardından hastanede düzenlenen etkinlikte saz çalıp türkü söylediğini anlatan Nurullah Harmankaya, "Türküler dert ve gurbetle alakalı olduğu için babam duygulandı, ağladı. Bu tür hastaların duygusal tepkiler vermesi sevindiricidir" dedi.

Kaynak: AA