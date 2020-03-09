24 Ocak'taki Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin yardımına koştu.

Samed, yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu

Jandarma, Aksaray Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu ve evleri ağır hasar gören Tekocak ailesini ilk günden bu yana yalnız bırakmadı.

Ekipler, tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları ailenin konteyner kente yerleşmesini sağladı.

Depremden etkilenen ailelere destek olmak için aralıksız çalışan jandarma, Tekocak ailesinin engelli çocukları Samed Tekocak'ın kırılan tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu süreçte jandarma hep yanımızda oldu"

Ekipler, sürpriz ziyaretle tekerlekli sandalye hediye ettikleri Tekocak'ı bir süre gezdirdi.

Baba Mehmet Tekocak, "Bu süreçte jandarma hep yanımızda oldu. Çadır verdi. Bize sürekli yardımcı oldular. Hep yanımızdaydılar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Engelli oğlumun tüm ihtiyaçlarını giderdiler"

Anne Nazlı Tekocak ise, şunları söyledi:

"Jandarma hep yanımızda oldu. Çadırımızı, gıdamızı onlar getirdi. Engelli oğlumun tüm ihtiyaçlarını giderdiler. Bugün de oğluma tekerlekli sandalye getirdiler. Allah onlardan razı olsun, oğlum çok sevindi. O sevinince biz daha iyi, daha da memnun oluyoruz. Oğlum da jandarma görevlilerini çok seviyor."