Öykü Arin için üç yıl önce kök hücre bağışı yapan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz’ın kök hücresi lösemi tedavisi gören bir başka çocukla eşleşti.

Batmaz, çocuğun hayata tutunmasına vesile olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Kızılay tarafından arandım. Bir çocukla yüzde yüz uyumlu olduğum söylendi ve çok mutlu oldum. Bir kurtarma faaliyetinde, yangında, deprem sonrası da aynı hisleri yaşamıştım. Şimdi de bir insanın hayatına anlam katabilmek, kendi hayatımı anlamlandırmak açısından beni çok mutlu etti” dedi.

''Hala birileri adına umut olma şansı söz konusu''

Ali Sinan Batmaz herkese kök hücre bağışçısı olma çağrısı yaparak, ''Biliyorum pandemi var, COVID var ama hala birileri adına umut olma şansı söz konusu. Kök hücre bağışçısı sayısının çoğalması ve bu şekilde de o arkadaşlara yardımcı olabilecek donörlerin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Ali Sinan Batmaz'ın gözü kulağı, kök hücre bağışçısı olduğu ikinci lösemi hastası çocuktan gelecek güzel haberde.