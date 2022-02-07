Telefon numaralarını rehberimize kaydediyor, adresleri konumlardan buluyoruz. Teknolojinin bize tanıdığı imkanlar, kolay bilgiye ulaşmak açısından elbette çok kullanışlı. Ancak bu durumun beynimizi tembelleştirdiğinin farkında mısınız?

Bazen bir bilgiyi Google’dan 10 kez aratsak, hatta cevabına ulaşsak da o bilgiyi tekrar unutabiliyoruz. İşte bu unutkanlık durumu “Google Etkisi” olarak tanımlanıyor.

Dijital cihazlarda tuttuğumuz bilgileri unutma eğilimine “Google Etkisi” diğer adıyla “Dijital Amnezi” deniyor.

Arama motorlarının sağladığı bu kolaylık beynimizi köreltirken bağımlılığımızı da git gide artırıyor. Konuyla ilgili yapılan bir araştırmada, katılımcılar iki gruba ayrıldı ve 40 cümleyi bilgisayara kopyalamaları istendi.

Katılımcıların yarısına yazdıklarının bilgisayarına kaydedildiği, diğer yarısınaysa kaydedilmediği bilgisi verilerek cümlelerin ezberlenmesi istendi.

Yazdıklarının kaydedildiğini düşünen grubun diğer gruba göre çok daha az cümleyi hatırladıkları görüldü. Araştırma da gösterdi ki çoğu zaman kendimize değil, bilgisayarlarımıza güveniyoruz.

Beynimizde meydana gelen kalıcı bir hasarın işareti mi?

Dijital amnezinin meydana gelme sebebi bilginin dışarıda bir yerde zaten depolandığını biliyor olmamız.

Uzmanlar, Google etkisinin, sonuçları ciddi boyuta ulaşabilen bir beyin hasarı olmadığını düşünüyor. Bilginin kalıcı olmasını ve beynimiz tarafından işlenebilir hale gelmesini istiyorsak, bilgiyi basılı bir kaynaktan edinmemiz daha faydalı.