Çocukların ve gençlerin Barış abisi, Anadolu Rock müziğinin efsanevi sesi Barış Manço, vefatının 23. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Sevenleri Barış Manço'nun adını taşıyan vapurla Beşiktaş'tan Kanlıca'ya gitti.

''Hepimizin değeri''

Anma törenine Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış Manço'nun halka mal olduğunu vugulayan Doğukan Manço, ''Ne mutlu bize, çünkü bu bizim hepimizin değeri. Ben kişisel bazlı konuşurken tabii ki babamın özlemiyle, yine yanımda birinin baba demesiyle içimin cızlamasıyla özlemim devam ediyor. Ama bir gerçek var, o artık halka mal olmuş hepimizin babası'' diye konuştu.

Usta sanatçının kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.