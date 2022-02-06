Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Manço ölümünün 23. yılında anıldı
[Fotoğraf: İHA]
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço, ölümünün 23. yıl dönümünde İstanbul'da kabri başında anıldı. Yediden yetmişe hayranları, usta sanatçı için dua etti.
Çocukların ve gençlerin Barış abisi, Anadolu Rock müziğinin efsanevi sesi Barış Manço, vefatının 23. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Sevenleri Barış Manço'nun adını taşıyan vapurla Beşiktaş'tan Kanlıca'ya gitti.
''Hepimizin değeri''
Anma törenine Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Barış Manço'nun halka mal olduğunu vugulayan Doğukan Manço, ''Ne mutlu bize, çünkü bu bizim hepimizin değeri. Ben kişisel bazlı konuşurken tabii ki babamın özlemiyle, yine yanımda birinin baba demesiyle içimin cızlamasıyla özlemim devam ediyor. Ama bir gerçek var, o artık halka mal olmuş hepimizin babası'' diye konuştu.
Usta sanatçının kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Etiketler: İstanbul
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