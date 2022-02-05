Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla eski teknoloji el atarileri geri planda kaldı. Ancak bu nostaljik oyuncağı hala tercih edenler var. Onlardan biri de emekli öğretmen Halil Karaca.

Ankara Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Karaca, doktor tavsiyesi üzerine el atarisi ile tetris oynamaya başlamış.

Stres atmak ve iyileşmek için oyun oynayan Karaca, özellikle yolculuklarını tetris oynayarak geçirdiğini söylüyor:

"Stresi dağıtan bir araç. İnsanı bayağı bir dinlendiriyor. Aklına gelen şeyleri, stresleri dağıtıveriyor. Hastalığımın ilk haftasından beri oynuyorum."