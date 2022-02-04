Binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliğini yapan Anadolu’da, eski günlerin izini taşıyan sayısız eser bulunuyor. Arkeolojik kazılar sayesinde bu eserlerin binlercesi, gün yüzüne çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılmak koruma altına alınıyor. Bir o kadarı da her yıl yapılan kazı çalışmalarıyla çıkarılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülen kazı çalışmaları, 2021 yılında da bütün hızıyla sürdü. Yıl boyunca 670 arkeolojik kazı faaliyeti yapıldı, 11 binin üzerinde eser gün ışığına kavuştu.

[Fotoğraf: AA]

228 arkeolojik kazı yapıldı

Yapılan arkeolojik faaliyetlerin 228’i kazı çalışmasıydı. Bunların 146’sı Türk bilim heyetleri tarafından gerçekleştirildi. 29’u yabancı bilim heyetleri, 53’ü ise müze müdürlükleri başkanlığında yapıldı.

Yıl boyunca yapılan kurtarma kazıları da, arkeolojik faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturdu. Müze müdürlükleri başkanlığında 188 kurtarma kazısı gerçekleştirilirken 12 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı ve 72 sondaj kazısı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

6 sualtı kazısı gerçekleştirildi

Kazı faaliyetleri sadece karada değil sualtında da yapıldı. Türkiye’yi çevreleyen denizlerde 6 sualtı kazısı gerçekleştirildi. Yine yıl boyuna arkeolojik yüzey araştırmaları, jeofizik, jeo-radar ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilen diğer faaliyetler arasında yer aldı.

Yapılan tüm bu arkeolojik faaliyetlerde en fazla eser, kurtarma kazıları sayesinde elde edildi. Müze müdürlükleri başkanlığında yapılan kazılar içerisinde Seyitömer Höyüğü, bin 998 eserle ilk sırada yer aldı. İl bazında ise en fazla eser İstanbul’dan çıkarıldı. Köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul’da 2 bin 391 eser bulundu.

Gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından 49 milyon liranın üzerinde ödenek sağlandı.

2021’de ortaya çıkarılan bazı eserler ise şöyle:

[Fotoğraf: AA]

Uzuncaburç Antik Kenti’nde bin 400 yıllık eserler

Mersin’de yer alan Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti'ndeki kulede sürdürülen kazı çalışmalarında 19 parça eser bulundu. Bunlar arasında bin 400 yıllık kolye, kolye ucu, küpe, amulet (muska), boru biçimli bilezik, göğüs zinciri ve bir iskelet dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

Beçin Kalesi’nde heykel parçaları

Muğla'nın Milas ilçesinde Beçin Antik Kenti'ndeki Kale çeşmesi civarındaki kazılarda Arkaik ve Helenistik döneme ait heykel parçaları, figüranlar ve seramik kaplar ortaya çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Blaundos Antik Kenti’nden çıkarılan heykeller

Uşak’ın Ulubey ilçesindeki antik Blaundos kentinde yapılan kazı çalışmalarında 2 erkek heykeli bulundu. Heykellerden biri 185 santimetre boyunda ve başı yok, diğerinin ise başı, sağ kolu ve iki bacağı eksik. Heykeller, temizleme ve inceleme çalışmalarının ardından Uşak Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

[Fotoğraf: AA]

Knidos Antik Kenti’nde mermer heykel başları

Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’nde yer alan Korinth Anıtı’nda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Roma Dönemi’ne ait eserler ortaya çıkarıldı. Mermer heykel başlarından oluşan eserlerin en eskisinin 2 bin 400 yıl öncesine ait olabileceği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Aizanoi Antik Kenti'nde Afrodit ve Dionysos heykelleri

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında, iki mitolojik tanrıya ait heykel başı bulundu. Mermerden heykel başlarından 50 santimetre büyüklüğündekinin “Afrodit”, 45 santimetre yüksekliğindeki diğerinin ise “Dionysos” olduğu tespit edildi.

