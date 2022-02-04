TRT’den ses getirecek bir dönem dizisi daha geliyor.

TRT'nin sevilen yapımı “Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre”nin ardından serinin ikinci dizisi olan Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatının anlatıldığı “Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli” dizisi trt ekranlarında hayat bulacak.

“Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak.

Molla Numan’dan, Hacı Bayram’a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

Zahid Sobacı: Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı ilk kez dizi ile ekranlarda

TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı sosyal medya hesabından dizinin 11 Şubatta seyirciyle buluşacağını bildirdi.

Zahit Sobacı, “Bildim, buldum, oldum” diyerek Ankara'dan yola çıkan Anadolu’nun gönül erlerinden Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı, ilk kez bir dizi film ile ekranlara geliyor. Hayırlı Olsun" dedi.

“Bildim, buldum, oldum” diyerek Ankara’dan yola çıkan Anadolu’nun gönül erlerinden Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatı, ilk kez bir dizi film ile ekranlara geliyor.



TRT 1’in “Aşkın Yolculuğu” serisinden “Hacı Bayram-ı Veli” 11 Şubat’tan itibaren TRT 1’de.



Hayırlı uğurlu olsun pic.twitter.com/Oggdyun4EI — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 3, 2022

Altun: Kültürel değerleri bizlere yeniden hatırlatan TRT’ye müteşekkiriz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Milletimizin tarihi ve kültürel değerlerini, bu değerlere öncülük etmiş karakterleri ve hadiseleri bizlere yeniden hatırlatan TRT’ye müteşekkiriz" dedi.

Ankara’nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Velî’nin hayatını konu alan “Aşkın Yolculuğu” dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor.



Milletimizin tarihi ve kültürel değerlerini, bu değerlere öncülük etmiş karakterleri ve hadiseleri bizlere yeniden hatırlatan TRT’ye müteşekkiriz. https://t.co/Sd1hjeYkuU — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2022

Dizi, 11 Şubat itibarıyla her cuma saat 20'de TRT 1'de ekranlara gelecek.