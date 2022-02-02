Devlet Tiyatroları (DT), Türkiye genelinde sahnelediği dünya klasiği oyunları, 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek "Ankara Buluşmaları" kapsamında "Cimri", "Vişne Bahçesi", "Sırça Kümes", "Arzu Tramvayı", "Medea", "Aziz Dostum Çehov", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Bir Picasso", "Eskicinin Tazesi" ve çocuk oyunu "Alice Harikalar Diyarında" klasikleri Ankaralı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Ankara'daki 10 ayrı sahnede, 15-19 Şubat tarihleri arasında 54 temsil gerçekleştirilecek.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, daha önce Yerli Oyunlar Haftası'nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şimdi de Antik Yunan'dan başlayarak bugünün klasik yazarlarını Klasikler Haftası'nda seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.

Bilet satışları başladı

Oyunların hazırlanmasında titiz bir hazırlık süreci gerçekleştirdiklerini anlatan Kurt, "Bu oyunlar her zaman gelen oyunlar değil ama hem Devlet Tiyatrolarının gücü bakımından hem de seyircilerimize sunuş bakımından bir ziyafet olacağını düşünüyorum" dedi.

Klasiklerin yanı sıra şans verdikleri yeni yazarların oyunlarını da repertuvarlarına eklediklerini söyleyen Kurt, tiyatroseverleri "Ankara Buluşmaları" kapsamında oynanacak oyunları izlemeye davet etti.

Oyunlar için bilet satışları da bugün başladı.