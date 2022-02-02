2020 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni, 11 bin 477'si yerli, 168'si yabancı toplam 11 bin 645 turist ziyaret etti.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, il genelinde bulunan 721 oda ve 1455 yatak kapasiteli otel ve kamu misafirhanelerinde 90 bin 187 kişinin kaldığını söyledi.

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Osmaniye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlara da sahip olduğunu anlatan Torun, şöyle konuştu:

"Şehrin barındırdığı zenginliklerle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, 1977 yılında ziyarete açıldı. Büyük bir alanıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Osmaniye ili, 3000 yıllık tarihi yerleşim geçmişi ile tespit ve tescili yapılmış 26 kale, 113 sit alanı, 5 adet ören yeri, 30 adet höyük alanı ve ülkemizin ilk ve tek açık hava müzesi olan Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi ile kültürel zenginliğini kanıtlayan birçok tarihi esere sahiptir. Bu özellikleri ile kültür turizminin yanında uygun coğrafi konumu, yer şekilleri ve iklim özellikleri ile birlikte, Osmaniye ilinin doğal güzellikleri de turizm açısından önemli unsurlar barındırmaktadır."