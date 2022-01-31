Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2...

TRT ortak yapımı filmler gişede zirveye yerleşti.

Üç film de hafta sonu en çok izlenen yapımlar oldu.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1,5 milyon izleyiciyi aştı

151 bin 443 kişi haftasonu sinemada Kesişme; İyi ki Varsın Eren'i izledi. 1 Ocak'ta vizyona giren filmi izleyenlerin sayısı 1 milyon 590 bini geçti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikayesini konu edinen film, salgın döneminde en çok izlenen Türk yapımı oldu.

TRT ortak yapımı filmler zirvede

TRT ortak yapımı Aslan Hürkuş Kayıp Elmas animasyon filmi de sinemalarda yoğun ilgi görüyor.

Çocuklara havacılığı sevdirmeyi amaçlayan film, hafta sonu 117 bin 395 kişi tarafından izlendi. Toplamda 732 bini aşan izleyici ile Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in ardından en fazla izlenen ikinci film oldu.

3 günde 100 bini aştı

Gişede üçüncü sırada da TRT ortak yapımı Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 animasyon filmi yer alıyor.

Çevre sorunlarını konu edinen ilk animasyon film olma özelliği taşıyan yapım, ilk 3 günde 100 bin 169 izleyiciye ulaştı. Film, çocuklara çevre koruma bilincini aşılamayı hedefliyor.