1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kuruldu. Uzun yıllar müzik çalışmaları yapıldı, sahne sanatları eğitimi verildi. Musiki Muallim Mektebi, binlerce müzik öğretmeni ve yüzlerce sanatçı yetiştirdi.

Musiki Muallim Mektebi, kuruluşundan 98 yıl sonra kapılarını yeniden sanatseverlere açtı. Başlatılan çeşitli drama dans ve müzik kurslarına 600'den fazla başvuru geldi.

Mamak Belediyesi restorasyon çalışmalarıyla Musiki Muallim geleneğini yeniden yaşattı. Tarih kokan sınıflarda şimdi birçok sanat faaliyeti yürütülüyor.

Geleceğin sanatçılarına müzik, dans ve drama eğitimleri veriliyor

Tiyatrocu Kenan Olpak, “Biz çocuklara drama ve tiyatro öğretiyoruz. Bir de unutulmaya yüz tutmuş bizim değerlerimiz var. İşte sokak oyunlarımız eski yerli oyunlarımız tiyatro orta oyun karagöz kukla. Bunlarla ilgili de çocuklara çalışma yapıyoruz” dedi.

Bir yandan Sahne Sanatları Uygulama Akademisi çalışmaları yapılırken diğer yandan geleceğin sanatçı adayları yetiştiriliyor. Genç yeteneklere piyano, gitar, bağlama ve keman eğitimleri veriliyor.

Gelenek yaşatılıyor

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Gençlerimizi çocuklarımızı burada yeteneklerine göre bir sanat dalında eğitiyoruz. Türk İslam Sanatları merkezimiz de var. Hat, ebru, minyatür, tezhip gibi sanatlarımızda burada icra edilecek” diye konuştu.

Profesyonel olarak da halk dansları ve mehter çalışmaları yapılıyor. Musiki Muallim Mektebi, 7'den 77'ye herkesi sanatla buluşturuyor.

Haber: Zeynep Esendemir

Kamera: Yavuz Selim Atabay - Mert Karacan



