Sundance Enstitüsü tarafından 1981'den bu yana düzenlenen Sundance Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. 20-30 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde çevrimiçi gerçekleştirilen festivalde, TRT ortak yapımı “Klondike”, festivalin “Uluslararası Yarışma” bölümünde “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü.

TRT'nin "12 Punto Senaryo Günlerinde" "Uluslararası Ortak Yapım" ödülü alan film, Ukrayna – Rusya sınırında bir köyde geçiyor. Sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’de Ukrayna’da düşürülmesini beyaz perdeye taşıyor. Rus ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesini anlatıyor.

TRT ortak yapımı "Klondike" filmiyle Maryna Er Gorbach, Sundance Film Festivali’nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu.



Yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği film 12 Punto 2020'de TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanmıştı.#TRTSinema #12Punto pic.twitter.com/IBlwL3Wy7r — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) January 29, 2022

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "TRT ortak yapımı "Klondike" filmiyle Maryna Er Gorbach, Sundance Film Festivali’nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu. Yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği film 12 Punto 2020'de TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanmıştı." ifadelerini kullandı.

Filmin Avrupa prömiyeri 72'nci Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Panorama Bölümü"nde yapılacak.