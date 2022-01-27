Bu işe başlamadan önce İstanbul’da cam ve porselen ürünleri pazarlamacığı yapan Emin Çetin, bir gün pazarlamasını yaptığı ürünlerin nasıl bu hale geldiğini görmek için cam ustalarının yanına gitti.

Ustaları seyrederken bir müddet sonra kendisinin de bu sanata yatkın olduğunu görüp bu sanatla uğraşmaya başlayan Çetin, tezgahını alarak memleketi Osmaniye’de sanatını devam ettirmeye karar verdi.

Uzun yıllar Osmaniye Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Çetin, camın nasıl şekil aldığını ve camdan nelerin yapılabileceğini merak edenlere uygulamalı olarak da gösteriyor.

“Önceliğimiz sanat öğretmek”

İşini severek yapan 51 yaşındaki Çetin, "Bu sanatın yaşaması için mücadele ediyorum. Bizim önceliğimiz sanat öğretmek. Bu sanatı merak edenler bazen tezgahın başına oturarak cam kütlelerinin sıvıya döndüğünü ve nasıl istenilen şekle girdiğini görüp şaşırıyorlar" dedi.

“Hayallerini cama yansıtıyor”

Hayvan, ev, araba, gibi minyatür figürler yaparak ürettiği eserleri yoğun ilgi görüyor. Ürettiklerini müşterilerinin beğenisine sunan cam sanatı ustası, el işçiliği ve hayal gücünü kullanarak oluşturduğu objeleri sipariş üzerine de yapıyor.

Bu işin strese çok iyi geldiğini anlatan Çetin, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum, insanı rahatlan bir iş, merak eden herkes bu sanatı yapabilir. Ayrıca bu sanatın yayılması, meslek sahibi olunması ve üretime teşvik etmek için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.