Türk edebiyatına şiirleriyle damga vuran memleket şairi Nazım Hikmet Ran, ayatının son yıllarını geçirdiği ve dünyaya gözlerini yumduğu Moskova'da anıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü, şairin 120'nci doğum yıl dönümünde bir anma etkinliği düzenledi.

Etkinlik, şairin bir zamanlar üyesi bulunduğu Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği'nde yapılırken, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı da etkinliğe destek verdi.

Çok sayıda Rus ve Türk davetlinin katıldığı gecede konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Nazım Hikmet'in Türkiye ve Rusya arasında bir kültür köprüsü olduğunu söyledi ve Nazım Hikmet'in "Sen Memleketim Kadar Güzelsin" şiirini okudu.

Nazım'ın şiirleri Türkçe ve Rusça okundu

Ardından, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Profesör Ömer Özkan bir konuşma yaptı.

Geceye katılan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri akıcı Türkçeleriyle dikkat çekti.

Rus gençler Nazım Hikmet'in şiirlerini Türkçe ve Rusça okudu.

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi 4'üncü sınıf öğrencileri de, "Nazım Hikmet'in Anıları" isimli canlandırma tiyatro gösterisi sundu.

"Evrensel bir kalem"

Nazım Hikmet'in uluslararası insani değerleri şiirlerine taşıdığını söyleyen Rus akademisyenler ise, şairin evrensel bir kalem olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Samsar, gecede şiir okuyan ve canlandırma yapan Rus gençlere, Türk kültürünü anlatan kitap ve lokum hediye etti.

Etkinlik sonunda katılımcılara da Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.