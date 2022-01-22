Şehit yakınları ve gaziler, İstanbul Atlas Sineması'nda buluştu.

TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gözyaşları eşliğinde izlendi.

İki kahramanın gerçek hikayesinden uyarlanan filmin gösterimi duygu dolu anlar yaşattı.

Şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik bir kez daha anıldı.

"Türk halkı filmi sahiplendi"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen gösterime, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz da katıldı.

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gerçekten toplumun kesişme ve birlikte noktası oldu. Raporlara bakıyorum, Türkiye'nin her şehrinden, her kesimden insan filme akın ediyor. Filmi Türk halkı sahiplendi o sahiplik duygusu devam ediyor" diye konuştu.

1 milyondan fazla kişi izledi

TRT ortak yapımı, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, vizyona girdiği 1 Ocak'tan itibaren büyük ilgi görüyor. 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen filmin gişe başarısı devam ediyor.

