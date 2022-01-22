Yılın en havalı macerası, karne sevincine ortak oluyor. Yarıyıl tatilinin ilk karne hediyesi TRT'den çocuklara geldi.

TRT ortak yapımı 'Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas' filmini izlemeye gelen çocuklar bir sürprizle karşılaştı.

Çocuklara karne hediyesi olarak filmin kartpostalı hediye edildi.

Film, yarım milyona yakın izleyiciye ulaştı

"Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas" vizyona girdiği ilk günden beri gişeye damga vurmaya devam ediyor. Film yarım milyona yakın izleyiciye ulaştı.

Film, seyirciden de tam not alarak salgın döneminin en iyi animasyon filmi oldu.

Film, geleceğin mucitlerine havacılığı sevdiriyor. Maceradan maceraya koşan kahramanlarla yerli ve milli teknolojiyi anlatıyor. Filmde, uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, pilot olan büyük babasının mirası Hürkuş'u canlandırmaya çalışıyor. Ama bunun için önce efsanevi kayıp elmasın peşine düşmesi gerekiyor. Macera dolu kovalamaca böyle başlıyor.

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' 28 Ocak'ta vizyona girecek

TRT'den çocuklara bir başka karne hediyesi daha geliyor.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları', ikinci animasyon filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor.

'Kaptan Pengu ve Arkadaşları', ana konusu çevre sorunları olan ilk yerli animasyon olma özelliğini taşıyor. TRT ortak yapımı olan film, 28 Ocak'ta vizyona giriyor.