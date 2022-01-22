Kesişen iki hayat Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik…

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Bülbül ve Gedik’in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi izlenme rekorları kırıyor.

Film bu kez, İstanbul’da Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği özel bir gösterimde izleyicilerle buluştu.

1 milyondan fazla kişi izledi

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, filmle ilgili şu sözleri söyledi:

“Ülke insanın gerektiği zaman neler yapabileceğini, nasıl mücadele verdiğini anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Türk toplumunu tekrar heyecanlandırdı. O heyecanı İstanbul’da tekrar hissediyoruz.”

TRT ortak yapımı film, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Film, Türkiye dışında Avrupa’nın birçok ülkesinde, KKTC ve Azerbaycan’da da sinema severlerle buluştu.