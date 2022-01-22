"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmine İstanbul'da özel gösterim
Gösterime girdiği günden bu yana büyük ilgi gören TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi için İstanbul'da Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından özel bir gösterim düzenlendi.
Kesişen iki hayat Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik…
Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Bülbül ve Gedik’in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi izlenme rekorları kırıyor.
Film bu kez, İstanbul’da Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği özel bir gösterimde izleyicilerle buluştu.
1 milyondan fazla kişi izledi
Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, filmle ilgili şu sözleri söyledi:
“Ülke insanın gerektiği zaman neler yapabileceğini, nasıl mücadele verdiğini anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Türk toplumunu tekrar heyecanlandırdı. O heyecanı İstanbul’da tekrar hissediyoruz.”
TRT ortak yapımı film, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Film, Türkiye dışında Avrupa’nın birçok ülkesinde, KKTC ve Azerbaycan’da da sinema severlerle buluştu.