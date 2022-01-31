En seçkin edebi eserlerin, tanınmış tiyatrocu ve oyuncuların sesleriyle hayat bularak dinleyiciye ulaştığı “Bir Roman Bir Hikâye” programında, bu kez Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” romanı dinleyici ile buluşuyor.

Serinin ilk bölümü ise 1 Şubat Salı akşamı saat 22:45’te Radyo 1’de yayınlanacak.

İnternet sitesi üzerinden de dinlenebilecek

TRT Radyo 1'de her akşam 22.45'te Türk ve dünya klasiklerinin TRT ailesinin değerli sanatçılarının seslendirmeleriyle dinleyicilerle buluştuğu “Bir Roman Bir Hikâye” programında, Salı akşamdan itibaren her gün Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” isimli eseri 15 dakikalık bölümler halinde radyo severlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’de en çok okunan kitapların arasında yer alan eser, TRT 1’in sevilen dizisi “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”nda Oruç Reis'e hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın seslendirmesiyle dinleyiciyle buluşacak.

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımladığı roman Kürk Mantolu Madonna’da dokunaklı bir aşk hikâyesi anlatılıyor.

“Bir Roman Bir Hikâye” programı, 1 Şubat Salı gününden itibaren her akşam saat 22.45’te TRT Radyo 1’de ve “radyo.trt.net.tr” web sitesinden dinlenebilecek.

