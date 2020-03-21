Federasyonun sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda başkan Kihtir, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketleri ve yüz mimikleriyle oluşturdukları görsel dili kullandı.

Kihtir mesajında, "Kendini, sevdiklerini ve aileni korumak için evde kal Türkiye" ifadelerine yer verdi.