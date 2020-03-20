Haber Giriş: Kaynak: AA
Göç yolcusu leylekler Mersin'de mola verdi
[Fotoğraf: AA]
İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, Doğu Akdeniz'in önemli noktalarından Mersin'de mola verdi.
Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Akdeniz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karadut mevkisinde tablo gibi görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, geniş arazili tarlaya konup mola vererek yeşil alanlarda karınlarını doyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Kente önceki günlerde meydana gelen yağışların etkisiyle alanda oluşan mini gölette su ihtiyaçlarını karşılayan leylekler, gidecekleri bölgelere doğru uçmaya başladı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
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