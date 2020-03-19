Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde

etkinlikler, koronavirüs tedbirleri sebebiyle devlet töreniyle sınırlı kaldı.

Türk askeri destansı bir mücadeleyle, 18 Mart 1915'te işgalci gemileri Çanakkale Boğazı'na gömdü. Destanın 105. yıl dönümü koronavirüs tedbirleri kapsamında devlet töreniyle sınırlı kalsa da, virüs nedeniyle evinden dışarı çıkmayan vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına Türk bayrakları astı.

Adana'da yaşayan bir keman sanatçısı da, evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ithafen Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

Kemandan çıkan Çanakkale Türküsü'nün sesini duyan komşu binalardaki insanlar ise sanatçıya eşlik etti.

Cep telefonu ile kaydedilen o anlar ise sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda beğeni aldı.