Yaşam
AA 31.08.2025 11:35

İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 içeriğe müdahale edildi

Çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek 2 bin 704 içeriğe müdahale edildi.

İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 içeriğe müdahale edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmeye, koruyucu ve önleyici tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, çocukların sanal ortamda risklere açık konumda olmasından hareketle çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bünyesinde kurduğu Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyor.

Ayrıca, Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) ihbar hattı üzerinden, WhatsApp ve BİP uygulaması aracılığıyla ulaşan ihbarları da değerlendiriliyor.

Bu yıl 272 içeriğe müdahale edildi

Çocukların sanal ortamda karşılaşabilecekleri siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin ve mahremiyetin ihlali gibi psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izleyen Bakanlık, bu yıl 272, 2017'den bugüne kadar da 2 bin 704 içeriğe müdahale etti.

Bakanlık, bu süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile işbirliği yapıyor, riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyor.

Ayrıca "Çocuk için Duy, Duyarlı Ol" mottosu ile "Çocuk için Dost Uygulamalar" (DUY) web sitesini (duy.aile.gov.tr) düzenli olarak güncelleyen Bakanlık, web sitesinde çocuklara, ailelere, çocuklarla çalışan profesyonellere yönelik farkındalık oluşturucu ve bilgilendirici içerikler yayımlamayı sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dijital Çağ İnternet Medya RTÜK Siber Suçlar
