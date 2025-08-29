Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

Kars’ın Bayraktar Köyü yaylalarında, Ermenistan sınırının hemen yanı başında Eyüp Çakır sürülerinin peşinde günlerini geçiriyor

Aslen Ağrılı olan Çakır, birkaç yıl önce inşaatta yaşadığı iş kazasının ardından çobanlığa yöneldi.

“Dağda taşta hayvanın peşinde kafa daha rahat, daha sakin” diyerek mesleğini anlatıyor.

Çakır için bu meslek, hayata yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

Hayvanlarla kurulan özel bağ

Eyüp Çakır için çobanlık yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda sorumluluk ve sevgi işi oldu.

“Hayvana çocuk gibi bakmak lazım, biberonla emzirdiğimiz kuzular bile oldu” sözleriyle hayvanlara duyduğu bağlılığı ifade etti.

Onun için sürüler sadece emek değil, aynı zamanda doğayla kurduğu en güçlü bağlardan biriydi.

Bu bağlılık, mesleğini gururla yapmasının en önemli nedeni oldu.

Zorlu doğa şartları

Yayla hayatı güzelliklerinin yanında zorlukları da beraberinde getirdi.

Eyüp Çakır, özellikle yağmur ve sisli günlerde kurtların sürülere yaklaştığını söyledi.

“Bazen günümüz sabah dört buçukta başladı, akşam sekizde bitti” diyerek mesleğin ağır yükünü anlattı.

Buna rağmen doğada olmanın huzuru, yaşanan zorlukları kendisine unutturdu.

10 yaşındaki Hamza, kuzulara olan sevgisiyle dikkat çekiyor

Çakır’ın en büyük destekçisi okul tatillerinde yaylaya gelen oğlu Hamza oldu.

“Çobanlıkta kuzular tatlıdır” diyen Hamza gününü kuzularla dolaşarak geçiriyor.

Babasının yanında olmak ise kendisi için hem bir oyun hem de sorumluluk anlamına geliyor

Hayalindeki meslek doktorluk

Hamza her ne kadar kuzuların peşinde koşsa da, geleceğe dair büyük bir hayali vardı.

“Doktor insanlara yardım ediyor, onları iyileştiriyor. Ben de o yüzden doktor olmak istiyorum” diyerek hayalini paylaşıyor

Yayla günleri ise Hamza Çakır için bu hayalin ilham kaynaklarından biri oluyor