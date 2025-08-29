Açık 30.5ºC Ankara
Yaşam
TRT Haber 29.08.2025 11:14

Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

Ermenistan sınırındaki Kars yaylalarında çobanlık yapan Eyüp Çakır'ın okul tatillerinde yanına gelen oğlu Hamza, kuzularla özel bir bağ kuruyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Kars’ın Bayraktar Köyü yaylalarında, Ermenistan sınırının hemen yanı başında Eyüp Çakır sürülerinin peşinde günlerini geçiriyor

Aslen Ağrılı olan Çakır, birkaç yıl önce inşaatta yaşadığı iş kazasının ardından çobanlığa yöneldi.
“Dağda taşta hayvanın peşinde kafa daha rahat, daha sakin” diyerek mesleğini anlatıyor.

Çakır için bu meslek, hayata yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

Hayvanlarla kurulan özel bağ

Eyüp Çakır için çobanlık yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda sorumluluk ve sevgi işi oldu.

“Hayvana çocuk gibi bakmak lazım, biberonla emzirdiğimiz kuzular bile oldu” sözleriyle hayvanlara duyduğu bağlılığı ifade etti.

Onun için sürüler sadece emek değil, aynı zamanda doğayla kurduğu en güçlü bağlardan biriydi.

Bu bağlılık, mesleğini gururla yapmasının en önemli nedeni oldu.

Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

Zorlu doğa şartları

Yayla hayatı güzelliklerinin yanında zorlukları da beraberinde getirdi.

Eyüp Çakır, özellikle yağmur ve sisli günlerde kurtların sürülere yaklaştığını söyledi.

Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

“Bazen günümüz sabah dört buçukta başladı, akşam sekizde bitti” diyerek mesleğin ağır yükünü anlattı.

Buna rağmen doğada olmanın huzuru, yaşanan zorlukları kendisine unutturdu.

Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

10 yaşındaki Hamza, kuzulara olan sevgisiyle dikkat çekiyor

Çakır’ın en büyük destekçisi okul tatillerinde yaylaya gelen oğlu Hamza oldu.

“Çobanlıkta kuzular tatlıdır” diyen Hamza gününü kuzularla dolaşarak geçiriyor.

Babasının yanında olmak ise kendisi için hem bir oyun hem de sorumluluk anlamına geliyor

Kars yaylalarında bir baba-oğul hikayesi

Hayalindeki meslek doktorluk

Hamza her ne kadar kuzuların peşinde koşsa da, geleceğe dair büyük bir hayali vardı.

“Doktor insanlara yardım ediyor, onları iyileştiriyor. Ben de o yüzden doktor olmak istiyorum” diyerek hayalini paylaşıyor

Yayla günleri ise Hamza Çakır için bu hayalin ilham kaynaklarından biri oluyor

Ali Mert Şentürklü
Ali Mert Şentürklü
Ermenistan Hayvancılık Kars
