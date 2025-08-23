'Bir Anadolu Şenliği' Hakkari’de başladı

Stadyumdaki programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Hakkari Valisi Ali Çelik, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Heyet, Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek şişme oyun alanları, Çanakkale Savaşları Müzesi, gezici kütüphane gibi etkinliklerde doyasıya eğlenen çocukların coşkusuna ortak oldu.

Etkinliklerin ardından Hakkari-Van Karayolu'ndaki Seyir Tepe’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin kültür yolu festivalleriyle adeta bir sanat şölenine dönüştüğünü belirtti. Alpaslan, Hakkâri’nin turizm potansiyeline dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye kültür yolu festivalleriyle milyonlarca izleyici ve binlerce sanatçıyı buluşturuyoruz. Sayın Bakanımızın ziyareti sonrası Hakkâri’de bir turizm ve kültür hareketi başlatmaya karar verdik. ‘Bir Anadolu Şenliği’ ile Hakkâri ve Yüksekova’nın yanı sıra Şırnak, Bitlis ve Tunceli’de de programlarımız sürecek. Sinemadan konserlere, devlet tiyatrosundan operaya kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Bu şenlik, hem bölgenin tanıtımı hem de huzur ve güvenliğin sembolü olacak."

Etkinlikler, Şemdinli ilçesinde düğünlerin fenomen ismi Sofi Ömer’in halay gösterisi, Meydan Medresesi’nde düzenlenen gastronomi etkinliği ve şehir merkezindeki konser ile sona erdi.