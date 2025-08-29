Açık 30.4ºC Ankara
Yaşam
AA 29.08.2025 16:00

Restorasyonu tamamlanan Melik Tahir Camii yeniden ibadete açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde restorasyonu tamamlanan Melik Tahir Camii ibadete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Melik Tahir Camii yeniden ibadete açıldı
[Fotograf: İHA]

Şehit Mustafa Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları için 5 yıl önce ibadete kapatılan Melik Tahir Camii'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Mersin Valisi Atilla Toros, düzenlenen törende, caminin yeniden ibadete açılışına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu camiden asırlardır duaların yükseldiğini belirten Toros, caminin yenilenen çehresi ile gönüllere huzur getirdiğini ifade etti.

Restorasyonu tamamlanan Melik Tahir Camii yeniden ibadete açıldı

Camilerin sadece taş ve harçtan ibaret olmadığını vurgulayan Toros, "Camiler şehrin kalbi, medeniyetimizin mührüdür. Ezan sesiyle dirilişin, kubbesiyle birliğin, minaresiyle vakarın simgesidir. Melik Tahir Camisi bundan sonra da huzurun, kardeşliğin ve merhametin mekanı olmaya devam edecektir. Burada yükselecek ezanlar kıyamete kadar bu şehre ruh katacaktır. Bu eserin ihyasına emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de caminin tarihi ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yapılan duanın ardından cami ibadete açıldı.

