Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikteki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

[Fotoğraf: AA]

Bugünlerde kar kalınlığı çok düşük olan kayak merkezinde kayak sezonunun başlaması için yağış bekleniyor.

Ilgaz Tesis Sorumlusu Recai Akıllıoğlu, otellerin bir kısmının açıldığını, kendilerinin de cuma günü sezonu açacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Yılbaşına kadar yeterince karın yağmasını bekliyoruz"

Bölgede karın yetersiz olduğunu belirten Akıllıoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgede tüm hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Teleferiğin bakımı, pistlerin ve tesislerin hazırlığı büyük oranda tamam. Pistlerde yeterince kar olmadığı için ne yazık ki kayak yapmaya uygun değil. Yeterince kar yağdığında pistlerimiz de açılacak. Yılbaşına kadar yeterince karın yağmasını bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye ilginin oldukça fazla olduğunu anlatan Akıllıoğlu, "Rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Yılbaşına doğru bölgedeki oteller tamamen dolar. Bizler de bir an önce sezonun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA