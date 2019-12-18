Ilgaz Dağı kayak sezonu için kar bekliyor18 Aralık 2019 Çarşamba 14:04 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:12
Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken, yeni sezon için kar bekleniyor.
Kastamonu ve Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.
Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.
Kış tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikteki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.
Bugünlerde kar kalınlığı çok düşük olan kayak merkezinde kayak sezonunun başlaması için yağış bekleniyor.
Ilgaz Tesis Sorumlusu Recai Akıllıoğlu, otellerin bir kısmının açıldığını, kendilerinin de cuma günü sezonu açacaklarını söyledi.
"Yılbaşına kadar yeterince karın yağmasını bekliyoruz"
Bölgede karın yetersiz olduğunu belirten Akıllıoğlu, şöyle konuştu:
"Bölgede tüm hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Teleferiğin bakımı, pistlerin ve tesislerin hazırlığı büyük oranda tamam. Pistlerde yeterince kar olmadığı için ne yazık ki kayak yapmaya uygun değil. Yeterince kar yağdığında pistlerimiz de açılacak. Yılbaşına kadar yeterince karın yağmasını bekliyoruz."
Bölgeye ilginin oldukça fazla olduğunu anlatan Akıllıoğlu, "Rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Yılbaşına doğru bölgedeki oteller tamamen dolar. Bizler de bir an önce sezonun açılmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: AA