Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan Nida Baştan, doğuştan rahatsızlığı sebebiyle okula gidemeyince Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Evde Eğitim" projesi kapsamında eğitim almaya başladı.

Nida Baştan, eve gelen Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Nurhan Kalyoncu aracılığıyla haftanın üç günü eğitim görüyor.

[Fotoğraf: AA]

Akyazı Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, kız çocuğunun iki yıldır evde aldığı eğitim hizmeti ile hareketlerinde ilerleme kaydettiğini anlattı.

Özdemir, öğretmenlerin gösterdiği gayret neticesinde ailelerde oluşan mutluluğu görmenin kendilerine de mutlu ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Nida'nın eğitiminde çok kolay ilerleyeceğine inanıyorum"

Özel eğitim öğretmeni Nurhan Kalyoncu, Nida Baştan'ın eğitiminde kolay ilerleyeceğine inandığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Kız çocuğunun anlamasının ve algısının iyi olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, şunları söyledi:

"Çok hızlı olmayacak tabii ki çok azimli, çok sabırlı olacağız ve başaracağız. Nida'nın isteği ve desteği hızını belirleyecek. Nida ile egzersiz çalıştığımız için önce kaslarını gevşetmeye çalışıyoruz. Algısı çok açık Nida'nın, söylediğim her şeyi anlıyor, yapabiliyor, göz işaretleriyle anlaşabiliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kızı için odaya ray sistemi kurdu

Baba Vedat Baştan da 4 yıl önce eşini kanserden kaybetmesinin ardından tüm vaktini Nida ve kardeşine ayırdığını söyledi.

Nida için evin bir odasına ray sistemi kurduğunu ve kızının rahatça dolaşabildiğini anlatan Baştan, "Eskiye nazaran şu anda Nida çok iyi, doktorlar Nida'ya hiç şans vermediler. 'Bu yaşamaz.' dediler. Nida şu anda onların demesine göre çok iyi durumda. Konuşmasında da çok fark etti. Geçen yıl da bu yıl da öğretmenimiz geldi eğitim veriyor. Bu devletimizin bir gücüdür, evime kadar bir öğretmen geliyor ve engelli çocuğuma eğitim veriyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA