DEAŞ'ın yıktığı El Bab Ulu Camii'nin restorasyonunda sona gelindi18 Aralık 2019 Çarşamba 13:39 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:08
Suriye'de DEAŞ tarafından ağır hasar verilen, ecdat yadigarı El Bab Ulu Camii'nin restorasyonunda son aşamaya gelindi.
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Suriye sınırları içerisindeki El Bab Ulu Camii'nin, DEAŞ bombardımanına maruz kalarak ağır hasar gördüğünü söyledi.
Genel Müdürlüğün talimatı üzerine Gaziantep Bölge Müdürlüğü teknik personelinin Haziran 2017'de camide gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Ertem, "Ecdat yadigarı caminin gelecek nesillere aktarılması ve daha fazla zarar görmemesi için acilen müdahalede bulunup, restore etmeye karar verdik" dedi.
Teknik çalışmalar ve proje işlemlerinin ardından Mart 2018'de ihalesi yapılan restorasyona ilişkin çalışmaların Nisan 2018'de başladığını anlatan Adnan Ertem, restorasyonun ihale bedelinin 10 milyon 393 bin 815 lira olduğunu söyledi.
El Bab Ulu Camii
12. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Ulu Camii, Memlüklüler döneminde yenilendi.
Caminin harim kısmı kıble duvarına paralel iki şahin halinde uzanıyor. Her kısmın üzeri onar kubbe ile örtülü olan caminin, revaklı avlusunun ortasındaki şadırvan Osmanlı döneminde eklendi.
Kaynak: AA