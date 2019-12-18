Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Suriye sınırları içerisindeki El Bab Ulu Camii'nin, DEAŞ bombardımanına maruz kalarak ağır hasar gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Genel Müdürlüğün talimatı üzerine Gaziantep Bölge Müdürlüğü teknik personelinin Haziran 2017'de camide gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Ertem, "Ecdat yadigarı caminin gelecek nesillere aktarılması ve daha fazla zarar görmemesi için acilen müdahalede bulunup, restore etmeye karar verdik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Teknik çalışmalar ve proje işlemlerinin ardından Mart 2018'de ihalesi yapılan restorasyona ilişkin çalışmaların Nisan 2018'de başladığını anlatan Adnan Ertem, restorasyonun ihale bedelinin 10 milyon 393 bin 815 lira olduğunu söyledi.

El Bab Ulu Camii

[Fotoğraf: AA]

12. yüzyılda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Ulu Camii, Memlüklüler döneminde yenilendi.

Caminin harim kısmı kıble duvarına paralel iki şahin halinde uzanıyor. Her kısmın üzeri onar kubbe ile örtülü olan caminin, revaklı avlusunun ortasındaki şadırvan Osmanlı döneminde eklendi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA