Kiminin toprakları kuraklığa yenik düştü, kiminin ise yaşam alanları sel ve taşkınlarla su altında kaldı. Çoğu gıda yetersizliği nedeniyle sağlığını yitirdi.

Mülteci kamplarında artık iklim kaynaklı sorunlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı artıyor. Üstelik gelecek yıllar için de tablo karanlık.

Dünya üzerinde iklim değişikliğinin en fazla etkilediği kıta Afrika. Bölgedeki sıcaklık artışları son yıllarda küresel ortalamanın 2 katına çıktı. Afrika'nın doğusunda 30 milyondan fazla insan için gıda güvenliği ve temiz suya erişim büyük bir sorun.

Göçlerin nedenleri neler?

Küresel iklim değişikliği insanlığın ortak geleceği için en büyük tehditlerden. 2020 yılında 94 farklı ülkeden 25 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle göç etti. Bu göçlerin temelinde yaşamı derinden etkileyen ani hava değişimleri var.

Şiddetli kuraklık, tarımsal verimin düşmesi, içilebilir suyun azalması ve deniz seviyesinin yükselmesi ile yaşam alanları yok oluyor.

Mülteci olarak kabul edilmemeleri tartışmalı bir konu

Yaşam alanları yıkıma uğrayanlar, yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. İklim değişikliği bölgesel krizleri de tetikliyor.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, insanların aç kaldıkları için yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

"Çözüm o faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik olmalı. Siyasi istikrarı etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor. Hepsi zincirleme."

İklim değişikliği nedeniyle göç edenlerin ülkeler tarafından mülteci olarak kabul edilmemesi ise tartışmalı bir konu.

140 milyon kişi yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalacak

İklim değişikliği yüzünden yeni göç dalgaları da bekleniyor. Dünya Bankası tahminlerine göre 2050’ye kadar 140 milyon kişi yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalacak.

En büyük göçü ise Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika verecek.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ufuk Ulusoy