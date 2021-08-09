Aydın Çine'deki yangın, Nuri ve Sevcan Katıdemirel çiftini de vurdu. Alevler evlerini ve ahırlarını sardı. Nuri Katıdemirel, yangına müdahale ederken yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü, kolunu ve ayağını kırdı. Hayvanları ise ahırda kaldı.

Alevler Sarıköy'ü sarınca köy sakinleri de hayvanlarını kurtarmanın derdine düştü. Ancak hayvanlar yangının korkusuyla ahırdan bir türlü çıkmak istemedi. O esnada devreye Rıfkı girdi. Sokağa çıktı, aşağıya doğru inmeye başladı ve tüm inekler peşine takıldı.

Çiftin yangın nedeniyle hasarı büyük. En büyük tesellileri ise Rıfkı'nın kendilerini ve hayvanlarını koruması.

Sevcan Katıdemirel, "Bizim yanımızdan ayrılmıyor zaten. Ben makineye hayvanları takıyorum, benim yanımda, arkamda, önümde devamlı dolanıyor yani. Hayvanlar çıktı mı o yürüyor, yani o yürüdü mü hayvanlar yürüyor zaten" dedi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Hakan Demir