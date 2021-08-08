Damla ve İrfan Yılmaz, çifti 29 Temmuz perşembe günü evlendi. Balayı için sonraki gün Fethiye'ye giden polis çift, yangının artması nedeniyle tatillerini yarıda kesti.

Çift, Köyceğiz'de devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin yardımına koştu.

Damla Yılmaz, ekiplere koordinasyonda yardımcı olurken, İrfan Yılmaz ise alevlerin arasında mücadele etmeye başladı.

Dün sabahtan beri birbirini göremeyen çift TRT Haber canlı yayını vesilesiyle bir araya geldi.

Yangını haber aldıklarında balayını yarıda kesip yardıma koşan polis memuru çift Damla ve İrfan Yılmaz, yaşadıklarını TRT Haber'de anlattı.

Yangını haber aldıklarında balayını yarıda kesip yardıma koşan polis memuru çift Damla ve İrfan Yılmaz, yaşadıklarını @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/fkvuCJK7CU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021

"Birlikte başaracağız"

Damla Yılmaz, vicdanı olan her insanın yapması gereken şeyi yaptıklarını söyledi:

"Ailemizin yanında olmak istedik. İnşallah yangını birlikte mücadele ederek söndürmeyi başaracağız. Ben alanda değildim biz koordinasyondaydık. Yangın yerine giden ekipler için malzeme tedariki yaptık."

"İlk defa böyle bir yangın görüyorum"

Alanda görev yapan İrfan Yılmaz da hayatında ilk defa böyle bir yangını gördüğünü söyledi.

"Yazları sürekli yangın çıkardı ama böylesini ilk kez gördüm. Dün biz iki defa tehlike atlattık. Uçak sesi gibi yangının geldiğini gördüm, 70-80 metre alevlerin yükseldiğini gördüm. Bizi hemen tahliye ettiler."

"Elimizden ne gelirse yapıyoruz"

Babasının ormancı olduğunu ve polis olmadan önce de bu işlerle uğraştığını söyleyen İrfan Yılmaz, "Hortum çekme, tırmık, yol açma ne olursa, elimizden ne gelirse yapıyoruz. Dün gece dağda yattık. Bugün yine buradayız. Yarın bakalım, hayırlısı." dedi.