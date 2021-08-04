Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, sıcak havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, o yüzden park halindeki araçların içerisinde de ciddi sıcaklık meydana geldiğini hatırlattı.

Özellikle şeffaf sıvı şişelerin mercek vazifesi yapıp yangınlara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Coşkun şunları söyledi:

"Bir diğer tehlikeli maddenin de araç içerisinde bulunan basınçlı kaplar olduğunu görmekteyiz. Park halindeki araçta güneşle direkt temas eden deodorant ve çakmak gibi yanıcı gazları ihtiva eden ürünler, sıcaklık etkisiyle genleşerek patlamaya ve yangına neden olmakta. Çıkan yangın, araçta büyük hasarlara neden olabiliyor. O yüzden bu tarz ürünlerin araçta bırakılmaması gerekiyor."

Coşkun, tamamen söndürülmemiş kibrit ile sigara izmaritlerinin, yol kenarlarında sıcaklık etkisiyle kurumuş otları tutuşturma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.